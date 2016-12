Incidente a Montagnana: 26enne trovato morto dopo ore dallo schianto

Nella notte tra venerdì e sabato, verso le 5 di mattina, un ragazzo di 26anni ha perso il controllo della sua auto in via Luppia Alberi a Montagnana. Il giovane di Legnago, in provincia di Verona, è deceduto sul colpo.

CONTRO UN CANCELLO. La nebbia e l'alta velocità avrebbero causato l'incidente, avvenuto in direzione Montagnana Bevilacqua. L'auto, una Peugeut 207, è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro il cancello di un'abitazione.

LA SCOPERTA. Alle 8.30 di sabato mattina, un automobilista ha notato l'auto accartocciata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montagnana, il Suem 118 e i vigili del fuoco di Este e Rovigo. La salma è stata portata all'ospedale di Monselice.