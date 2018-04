Schianto mortale a Saccolongo: scooter contro due auto. Centauro morto sul colpo

Grave incidente a Saccolongo, dove uno scooter è finito addosso a due auto.

La vittima

Attorno alle 11.30 di martedì 17 aprile un motociclo è finito frontalmente addosso a una Lancia Y guidata da un 67enne del posto. La vittima è il 37enne Simone Dalla Libera, originario di Albignasego, che viaggiava in sella al suo scooter Kymco.

La dinamica

L'incidente lungo la strada provinciale 38 all'altezza dell'incrocio con via Scapacchiò poco prima dell'ingresso nel centro abitato del paese. Lo scooter procedeva lungo la strada proveninte da Cervarese Santa Croce in direzione di Selvazzano quando ha colpito in pieno l'automobile, che si trovava a centro strada in attesa di svoltare a sinistra. La moto è poi finita addosso a un secondo veicolo che seguiva la Lancia. Sul posto la polizia stradale di Saccolongo. É intervenuto d'urgenza l'elisoccorso, ma per il centauro non c'è stato niente da fare e la salma è rimasta sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento