Tragico incidente all'Arcella in serata: muore 31enne in sella al suo scooter

Tragedia nella serata di giovedì in via Jacopo Avanzo all'Arcella dove si è verificato un incidente con esito mortale. Stando alle prime informazioni, verso le 21.45, uno scooter 125 con in sella un marocchino di 31 anni si sarebbe schianto in maniera autonoma sul muro laterale del sottopasso che da via del Plebiscito conduce verso la stazione. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi per tentare di far luce sulla causa esatta dello schianto.

Notizia in aggiornamento