Tragico schianto in moto alle Canarie: muore Andrea "Pizzi" Mazzin, 35enne padovano

Aveva scelto di vivere a Tenerife. Ed era felice. Ma un'incidente stradale gli è stato fatale: Andrea Mizzan, padovano di 35 anni, è morto martedì 9 luglio alle Canarie.

I fatti

"Pizzi" (così era soprannominato) era in sella alla sua moto (una Buell) direzione Santa Cruz de Tenerife: la tragedia nel comune di Arico, con la dinamica ancora tutta da chiarire. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto, ma per Andrea non c'è stato nulla da fare: secondo una prima ricostruzione - fornita dai quotidiani locali - il 35enne sarebbe andato a sbattere contro un palo a lato della strada. E appena la notizia è rimbalzata a Padova tutti i suoi amici hanno voluto ricordarlo con commossi post su Facebook in memoria dei bei momenti passati all'ombra del Santo prima che partisse per le Canarie.