Si ferma per far attraversare un pedone e viene centrato: muore un motociclista

Tragico incidente nella mattinata di domenica a San Giorgio in Bosco lungo la statale della Valsugana. Stando alle prime informazioni raccolte un motociclista di 48 anni padovano sarebbe stato travolto da un'auto che correva a forte velocità mentre era fermo sul ciglio della strada per far passare un pedone nel centro del paese. Il centauro è morto dopo alcuni minuti, nonostante il tempestivo intervento del Suem e dell'eliambulanza partita da Padova. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Cittadella. Alla guida della Citroen c'era una donna di quarant'anni che avrebbe visto all'ultimo la motocicletta, non riuscendo a fermarsi. L'incidente è avvenuto davanti al comune.

Notizia in aggiornamento