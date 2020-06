Il furgone sbanda e termina contro un albero: morta sul colpo una 34enne della Bassa

Tragico incidente sulle strade del Mantovano: a perdere la vita è una 34enne di Saletto di Borgo Veneto.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di giovedì 11 giugno nei pressi di Poggio Rusco, in provincia di Mantova: la donna era a bordo di un furgone guidato da un 67enne che per cause ancora da stabilire ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero a bordo strada. La 34enne è morta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Notizia in aggiornamento)