Due Carrare, nuovo incidente nello stesso incrocio costato la vita alla giovane mamma

Nuovo incidente nell'incrocio maledetto di Due Carrare dove il 27 febbraio scorso ha perso la vita una giovane mamma.

Scontro tra due furgoni

Non si conosce ancora la dinamica dello scontro che lunedì ha coinvolto due furgoni con cassone all'altezza del Cineplex. Stando alla foto postata su Facebook da un utente, i due veicoli si sarebbero scontrati quasi frontalmente perdendo il carico sulla strada statale 16. Fortunatamente non vi sarebbero feriti, come ha spiegato il Suem. Sulla strada ci sono stati alcuni rallentamenti.

Omicidio stradale

Intanto è confermata la notizia che ha portato alla morte di Francesca Masiero e al ferimento della figlia piccola: il giovane 21enne di Galzignano che ha causato il sinistro è stato indagato per omicidio stradale.