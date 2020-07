Impatto fatale con la sua Harley Davidson: 34enne morto sul colpo

Uno schianto fatale contro un paletto di delimitazione stradale: Luca Sgarbossa, 34enne di Fontaniva, ha perso la vita a causa di un incidente con la sua amata Harley Davidson.

L'incidente

È successo nella mattinata di domenica 19 luglio a Cittadella, in via Borgo Padova: Luca Sgarbossa era in sella alla sua moto quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della stessa andando a cozzare contro un paletto spartitraffico finendo poi la sua corsa contro l'edificio a lato e perdendo la vita sul colpo.