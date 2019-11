Ciclista di 49 anni padovano viene travolto da un'auto nel veneziano: morto sul colpo

Stava pedalando in sella alla sua bici da corsa quando un'auto lo ha travolto. Con l'impatto ha sfondato il parabrezza e poi è finito sull'asfalto come riporta VeneziaToday. Non c'è stato niente da fare per Massimo Marin, ciclista 49enne, di Villanova di Camposampiero, investito giovedì pomeriggio a Mira nel veneziano, all'incrocio tra via Nazionale e via Don Minzoni.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione sembra che la macchina, guidata da una signora, stesse svoltando a sinistra in via don Minzoni quando ha investito il ciclista, che pedalava lungo via Nazionale. Stando alle prime informazioni l'uomo era appassionatissimo di due ruote, attività in cui si cimentava nel tempo libero ed era molto coinvolto nel sociale attraverso il gruppo donatori di sangue.

