Muore il dottor Gianni Beccari due giorni dopo l'incidente in moto: le accuse della famiglia

Quasi 40 ore di agonia, un ricovero in pronto soccorso ad Abano e poi un trasferimento d'urgenza a Padova dove è morto a due giorni di distanza dall'incidente con la moto. La comunità di Albignasego piange la scomparsa di Gianmaria Beccari, settantaduenne padovano che per 30 anni aveva lavorato come medico di base nella frazione di Sant'Agostino, curando migliaia di pazienti.

L'incidente e le accuse

Beccari è stato vittima sabato pomeriggio di un incidente ad Abano in via Romana mentre era in sella alla sua moto, un Gs 1200 della Bmw, scontrandosi con una macchina all'altezza di una rotonda. Trasportato in pronto soccorso alle Terme, le sue condizioni di salute sembravano tutto sommato buone, nonostante i dolori addominali non passassero. Domenica il quadro clinico è precipitato: d'urgenza è stato portato a Padova dove gli sarebbe stata riscontrata una perforazione dell'intestino con setticemia. Operato d'urgenza è andato in arresto cardiaco: la morte è sopraggiunta lunedì mattina verso le 8. Ora la famiglia, tramite la moglie Paola, vuole far chiarezza per capire se qualcosa non è andato. La Procura di Padova avrebbe disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Medico molto amato

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale di Abano. Su Facebook in tanti hanno voluto rendere omaggio a una persona definita: "Buona e competente, capace di svolgere al meglio la professione". Il settantaduenne, che si era trasferita ad Albignasego nel 1985, aveva sempre vissuto a Sant'Agostino in via Modigliani. Il suo studio era nella centrale via Roma. Sposato, non aveva figli, lascia due fratelli entrambi medici e una sorella farmacista.