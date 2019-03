Schianto fatale in autostrada: scooterista cade e muore lungo l'A4

Un incidente, purtroppo con esito mortale, è avvenuto poco dopo le ore 20 al chilometro 364/est dell'autostrada A4, tra Padova Est e lo svincolo per la A13, in direzione Venezia. Nello scontro è deceduto uno scooterista.

L'incidente

La dinamica ed eventuali altri veicoli coinvolti sono al vaglio della Polstrada di Venezia, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori e a 4 mezzi degli ausiliari di Cav in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati dal centro operativo di Mestre della società autostradale. Non sono segnalate code, nonostante si transiti su una sola corsia di marcia. Da una prima ricostruzione sembra che lo scooterista abbia perso il controllo del mezzo e una volta sull'asfalto sia stato travolto da un furgoncino e da alcune automobili in transito. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta.

(Notizia in aggiornamento)