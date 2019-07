Tragico scontro tra due auto e una moto: centauro sbalzato a terra, muore investito

Notizia in aggiornamento

Tremendo incidente nella serata di venerdì a Ponte di Brenta. Attorno alle 20 ha perso la vita una persona nella carambola che avrebbe coinvolto due automobili e uno scooterone che ha anche preso fuoco. L'impatto si è verificato in via San Marco all'altezza del negozio Caddy's, poco prima della rotatoria che incrocia via dell'Ippodromo.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem e la polizia locale. Straziante la scena che si è presentata ai soccorritori. Dalle primissime indiscrezioni risulta che l'incidente sarebbe stato innescato dalla collisione frontale tra una Lancia Y e lo scooter della vittima. L'uomo in sella sarebbe stato sbalzato a terra e travolto mortalmente. La moto è finita a terra incendiandosi dopo aver impattato anche con una Suzuki. Gli agenti sono al lavoro per chiarire la dinamica, grazie anche ai racconti dei tanti testimoni presenti. La circolazione in zona ha subito pesantissimi rallentamenti.