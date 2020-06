L'auto si inabissa e un padovano muore annegato: tragedia per un 49enne

È di un uomo residente a Este il cadavere recuperato nella tarda serata di giovedì dalle acque del Brenta nella zona di Ca' Bianca a Chioggia. Si tratta di Pietro Cappozzo, 49 anni, che giaceva ormai privo di vita all'interno di una Volkswagen Polo che si sarebbe inabissata verso le 15.30.

La ricostruzione

A far partire le ricerche era stata una foto postata sui social network che ha permesso ai carabinieri di individuare il punto esatto dove si sarebbe inabissato il veicolo. Le ricerche sono proseguite per tutto il pomeriggio e verso sera è stata trovata l'automobile: i sommozzatori hanno trovato quindi il cadavere dell'uomo. Venerdì mattina l'auto è stata recuperata. Mistero sulle cause del decesso. Potrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma, di un incidente con altre auto coinvolte o di un malore. Toccherà ai militari dell'Arma ricostruire quanto avvenuto.