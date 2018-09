Auto contro un palo: muore a 33 anni incastrato tra le lamiere della sua macchina

Non si ferma la striscia di sangue sulle strade padovane con la terza vittima in pochi giorni. A morire Andrea Scapin, 33enne residente nell'Alta Padovana che era a bordo della sua Fiat 500 e che si è schiantato contro un palo della linea telefonica, prima di finire nel fosso.

L'incidente

Lunedì sera verso le 21 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in località Vaccarino in via Marconi a Piazzola sul Brenta per un’auto finita fuori strada dopo aver sbattuto contro un palo: morto un giovane uomo del posto. I pompieri accorsi da Padova hanno messo in sicurezza il mezzo e provveduto al taglio della capotta per dar modo al personale medico di soccorrerlo. Nonostante i tentativi di rianimazione per il 33enne non c'è stato più niente da fare. I carabinieri della locale stazione e di Carmignano hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.