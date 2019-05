Scontro fatale per un ciclista: impatto violentissimo contro una moto, muore 76enne

Un impatto violentissimo: Luigi Tadiello, 76enne residente a Padova nel quartiere Arcella, è morto dopo lo scontro con una moto di grossa cilindrata guidata da un 28enne.

L'incidente

È successo nella mattinata di sabato 25 maggio a Santa Giustina in Colle, in via Ceccarello: l'uomo è stato sbalzato per una decina di metri dopo lo schianto e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche l'elisoccordo e la polizia locale per i rilievi: secondo le prime informazioni il 76enne stava uscendo dalla ciclabile Ostiglia è stato centrato in pieno dalla moto, che ha letteramente spezzato in due la bici.

(Notizia in aggiornamento)