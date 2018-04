Ennesimo incidente mortale sulle strade padovane: motociclista 62enne perde la vita

Si allunga la striscia di sangue sulle strade padovane. Ai quattro morti nell'ultima settimana si aggiunge un nuovo decesso legato a un grave incidente: Gilberto Lazzaro, 62enne residente a Montegrotto Terme, ha perso la vita giovedì pomeriggio.

La dinamica

È accaduto a Due Carrare, in via Campolongo: lo scooter Piaggio guidato dal 62enne si è scontrato con una Renault Megane guidata da un 35enne. I sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai carabinieri di Albignasego e Montegrotto Terme, hanno provato a rianimare per oltre quaranta minuti il motociclista, sbalzato a terra nell'impatto, ma non c'è stato nulla da fare. Gli uomini dell'Arma stanno effettuando i rilievi del caso per capire la dinamica dell'impatto.