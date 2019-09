Schianto in toscana, muore una padovana: la tragedia nella mattinata di domenica

Un tragico incidente nella mattinata di domenica a Quarrata nel Pistoiese ha visto coinvolto Marco Tilli, cinquantaquattrenne del posto e Susy Vallardi, 52 anni, residente nel Veneziano ma originaria di Camposanpiero dov'era molto conosciuta. I due erano in sella alla moto dell’uomo toscano quando si sono scontrati con un auto per cause ancora a vaglio della polizia locale. La moto si è invendiata e i corpi dei due sfortunati centauri sono stati trovati riversi sull'asfalto.

I soccorsi

L’uomo è deceduto sul posto, la donna è stata elitrasportata in ospedale con Pegaso, ma dopo alcune ore è morta nonostante i tentativi di salvarle la vita. Sposata, originaria del Padovano, la cinquantaduenne viveva e lavorava a Venezia. A Camposampiero tornava spesso, avendo tanti amici e conoscenti. Vallardi lascia il marito e due figli.