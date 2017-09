Sangue sulle strade padovane: frontale tra auto in strada Battaglia, due morti

Quattro vetture sono state coinvolte in un incidente avvenuto sabato notte, in strada Battaglia, a Padova. Il bilancio è tragico: a perdere la vita sono due giovani della provincia di Padova, tre i feriti lievi. Per cause in corso di aggiornamento, il conducente di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una Lancia Y sulla quale viaggiavano 4 persone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco di Abano ed Este che hanno messo in sicurezza i mezzi, ed iniziato il lavoro di estricazione.

LE VTTIME.

L'incidente è costato la vita a Marianna Loro, 27enne di Rovolon, a bordo della Lancia Y che ha impattato contro la Citroen C3 condotta da Dario Scapin 31enne di Galliera Veneta. Dalla Lancia Y è stato estratto anche un maschio, che viaggiava dietro insieme ad un amico, sbalzato fuori dall’auto. I tre feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario e portati in ospedale. Illesi i due conducenti di un'Alfa Romeo 159 e un Fiat Doblo coinvolti di striscio nel sinistro. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Piove di Sacco.