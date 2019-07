Tragedia nella notte: sbanda e si schianta su un muro. "Flebo" muore in ospedale

É finita all'ospedale di Schiavonia, dove era arrivato in condizioni critiche, la vita di Alberto "Flebo" Pegoraro. L'uomo è rimasto vittima di un'uscita di strada autonoma la notte tra domenica e lunedì in via Maggiore a Battaglia Terme.

Lo schianto

Pegoraro, 42enne residente a Pernumia, all'1.30 di lunedì stava percorrendo la statale 16 nel tratto di via Maggiore in direzione Monselice. All'altezza del civico 12 la sua Toyota Rav4 ha sbandato, perso aderenza ed è piombata addosso a un edificio cozzando contro l'angolo dell'abitazione. Un impatto tremendo, forse dovuto anche alla velocità sostenuta, che ha lasciato il veicolo ridotto a un ammasso di lamiere e il 42enne ferito in modo gravissimo. Pegoraro è stato estratto e trasportato in massima urgenza a Schiavonia dove nonostante le cure tempestive è morto poco l'arrivo a causa della gravità delle ferite.

Le indagini

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri di Monselice, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica ma soprattutto la causa dello schianto. Dopo il decesso, informati i familiari, la salma è stata affidata all'obitorio di Schiavonia dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti autoptici. Alberto, per gli amici "Flebo" era molto conosciuto in paese e in tutta la Bassa dove per anni ha militato in diverse società di calcio amatoriale, sport che amava e che ha sempre particato e seguito. Persona di compagnia, era sempre disponibile e i tantissimi conoscenti sono ancora sconvolti per questa morte inaspettata.