Tragedia di Natale al Bassanello: muore nell'auto inabissata nel Bacchiglione

Notizia in aggiornamento

Una tragedia in pieno giorno ha sconvolto il Natale del capoluogo: un 76enne residente in zona è rimasto ucciso finendo con la sua automobile dentro il Bacchiglione all'altezza del ponte Scaricatore.

La vicenda

L'allarme è scattato poco dopo le 12 del giorno di Natale. Secondo le primissime indiscrezioni un'autovettura condotta da un uomo anziano è piombata nelle acque del Bacchiglione nella zona del Bassanello. Il dramma è avvenuto davanti al container che ospita il locale Pier88, all'imbocco dell'argine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem, la polizia e la polizia locale. I pompieri sono stati impegnati con diversi uomini e mezzi, tra cui la squadra sommozzatori di Venezia che ha agganciato il veicolo inabissato. Sollevato con la gru e issato a riva, dall'abitacolo è stato estratto il corpo ormai senza vita dell'uomo. Inutili i tentativi da parte del personale medico per salvare il guidatore: i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso e affidare la salma al carro funebre.

Le indagini

L'esatta dinamica della tragedia è ancora al vaglio della polizia locale, che al momento non esclude alcuna ipotesi, dalla tragica fatalità dovuta a una manovra sbagliata, a un gesto estremo. Tuttavia stando ai risultati dei primi rilievi si propende per l'incidente: la vittima, di cui non sono ancora note le generalità, sarebbe finita in acqua per un fatale errore e la conseguente perdita di controllo dell'auto. Decine le persone che si sono trovate ad assistere alla tremenda scena. Da chiarire anche l'esatta causa della morte, per capire se l'uscita di strada possa essere stata causata da un malore precedente o se l'anziano a bordo sia deceduto esclusivamente per annegamento.