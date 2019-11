Tragedia in autostrada, donna muore nell'auto stritolata da due camion

Notizia in aggiornamento

É di una persona deceduta il drammatico bilancio del grave incidente stradale verificatosi poco dopo le 10 di venerdì lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova in direzione sud, in prossimità dello svincolo con la A4 nel comune di Vigonza.

L'incidente

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Rovigo per la presa in carico i rilievi mentre i vigili del fuoco, che hanno impiegato anche un'autogrù, estraevano dalle lamiere il corpo della conducente dell'automobile. A perdere la vita è stata Daniela Martini, 49enne di Longare nel Vicentino, uccisa sul colpo per la violenza dell'impatto. Inutile ogni disperato tentativo da parte dei sanitari del Suem di rianimarla. I medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

La dinamica

La vettura, completamente distrutta, è rimasta incastrata fra due mezzi pesanti nel corso di un tamponamento a catena. L'utilitaria bianca è stata completamente sventrata ed è pressoché irriconoscibile. Illesi i due camionisti, uno dei quali in stato di shock. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, paralizzato in tutta la zona, con gli ausiliari dell'autostrada in campo per tamponare i disagi. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per più di due ore, per essere poi riaperto poco prima delle 13.