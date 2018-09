Tragedia nell'Alta: bambino falciato dallo scuolabus carico di alunni, muore in strada

Notizia in aggiornamento

Tremendo incidente a San Martino di Lupari, dove un bambino è morto dopo essere stato investito.

La vicenda

La tragedia è avvenuta alle 12.45 in via Pasinato. Dalle prime informazioni il piccolo, di circa 8 anni, sarebbe stato travolto e ucciso da uno scuolabus carico di scolari mente percorreva la strada in sella alla sua bicicletta. Secondo le testimonianze dei presenti, pare sia caduto autonomamente finendo poi sotto il mezzo che, nonostante una manovra disperata per evitarlo, lo ha centrato. Una scena straziante, con i soccorritori del Suem accorsi sul posto che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo. Rilievi affidati alla polizia locale di San Martino, cui spetta il compito di far luce sula drammatica vicenda. Lo scuolabus è stato posto sotto sequestro.