Tragica pedalata con gli amici: 64enne cade in bicicletta e perde la vita

Stava pedalando in compagnia degli amici in direzione Thiene, quando, in località Barcon a Sarcedo, lungo via Europa la ruota anteriore della sua bici ha centrato un pezzo di legno. Per V.C., 64enne residente a Piazzola sul Brenta, la caduta è stata rovinosa e a nulla è servito l'utilizzo del casco protettivo.

L'INCIDENTE. Il gruppo di ciclisti era partito dall'Alta Padovana e il tragico evento è avvenuto attorno alle 09.30. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza dall'ospedale di Santorso e la polizia locale Nordest Vicentino. Inutili i tentativi di rianimazione: l'uomo ha perso la vita sul colpo.