Scontro fatale tra un'auto e un camion sulla strada regionale: morto un 32enne

Gravissimo incidente frontale tra un'auto e un camion nel pomeriggio di venerdì 31 maggio nell'Alta Padovana: morto C.A.M., 32enne.

I fatti

È successo alle ore 14.30 circa sulla Sr 308 - Nuova strada del Santo, nel territorio di Loreggia: sul posto anche l'elisoccorso. I vigili del fuoco - arrivati da Castelfranco Veneto e Cittadella - sono intervenuti nei pressi dello svincolo per Loreggia in direzione Castelfranco estraendo dalle lamiere il conducente dell'auto, deceduto nonostanti i numerosi tentativi di rianimazione da parte del Suem. Il camionista, un 36enne di origini romene residente a Mogliano Veneto, è stato portato all'ospedale di Camposampiero. I rilievi sono stati compiuti dalla polizia stradale e dei vigili del consorzio Unione del Camposampierese: stando a una prima ricostruzione il 32enne avrebbe invaso l'altra corsia in fase di sorpasso non riuscendo a rientrare in tempo. La corsia sud è stata riaperta alle ore 16.45, quella nord alle ore 18.