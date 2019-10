Tragedia della strada in Umbria: cade in motorino, muore un padovano 43enne

Notizia in aggionamento

É morto lungo la strada regionale 221 Aretina in località Lerchi, nel comune di Città di Castello. La vittima è Tommy Zago, 43enne originario di Villafranca Padovana, che da pochi giorni si sarebbe trasferito a Citerna per motivi lavorativi.

L'incidente

Tutte da chiarire la dinamica e le cause dell'incidente, verificatosi attorno alle 10.30 di lunedì. L'uomo, a quanto appurato dalla polizia municipale, viaggiava a bordo di uno scooter quando avrebbe improvvisamente sbandato finendo a terra e cozzando violentemente sull'asfalto. Un impatto rivelatosi fatale per il padovano, che nonostante i soccorsi è spirato in pochi minuti. Pare escluso il coinvolgimento di altre persone o veicoli, mentre si propende per un malore come possibile causa della fatale carambola. La regionale è rimasta chiusa la traffico per circa due ore per consentire i rilievi e la rimozione della salma.

