Gravissimo incidente, esce di strada e si schianta: c'è una vittima

Notizia in aggiornamento

É di un uomo deceduto per le drammatiche conseguenza di un sinistro stradale il bilancio provvisorio del gravissimo incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di venerdì a Vigonza.

L'incidente

Dalle primissime informazioni disponibili si evince che un'automobile sarebbe finita fuori strada terminando la sua corsa in una canaletta di via Cavinello in zona Pionca. Sul posto sono intervenuti in forze sanitari, vigili del fuoco e polizia locale. É atterrato poco lontano anche l'elisoccorso, tuttavia la persona al volante sarebbe deceduta sul colpo. Ancora la vaglio le possibili cause e l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli o persone. Il tratto di strada è attualmente chiuso.