Incidente a Mestrino, auto tampona camion muore il passeggero, ferita la conducente

Incidente mortale, giovedì mattina alle 9, nella frazione di Arlesega a Mestrino.

INCIDENTE MORTALE. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e un camion che trasportava birra. Il sinistro è avvenuto in via Mestrina, lungo la strada regionale 11. Ad avere la peggio è stato il passeggero dell'auto, Alfredo Piva, per il quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto il Suem 118 con l'elisoccorso, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso a seguito dei gravi traumi riportati. I sanitari hanno quindi soccorso la conducente del veicolo, moglie della vittima, rimasta ferita e trasportata in ospedale.

AUTO CONTRO CAMION FERMO. Da quanto ricostruito dagli agenti del consorzio di polizia municipale Padova ovest intervenuti per i rilievi del caso, pare che l'automobilista non si sia accorta del camion fermo a lato della carreggiata e lo abbia tamponato.

RALLENTAMENTI. Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità, che ha subìto inevitabili rallentamenti, e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.