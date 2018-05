Incidente mortale a Teolo: esce di strada con la sua motocicletta, centauro perde la vita

Incidente stradale mortale domenica sera attorno alle 19.30 lungo la strada provinciale 89B, in via Tullio Lombardo, a Teolo.

L'incidente

Un uomo di 53 anni residente in provincia di Padova ha improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta Aprilia ed è finito fuori strada, sconfinando all'interno di un'area agricola. L'incidente lo ha sbalzato dalla sella e lo ha fatto cadere rovinosamente a terra: uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto si sono portati i carabinieri e gli uomini del Suem che hanno potuto solo confermarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.