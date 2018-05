Grave incidente stradale tra un'automobile e una moto: muore un centauro di 52 anni

Incidente stradale mortale domenica a Este dove all'angolo tra via Attesta e via Principe Amedeo un centauro ha perso la vita nello scontro con un'automobile.

L'incidente

La vittima è Nicola Berto, 52enne originario di San Pietro Viminario ma residente nello stesso comune nel quartiere di Sant'Antonio. Per cause ancora da accertare l'uomo, in sella alla sua due ruote, non è riuscito a evitare l'impatto con una vettura: uno scontro violentissimo che ha sbalzato dalla moto il centauro, non lasciandogli scampo. Sul posto i carabinieri di Castelbaldo che hanno effettuato i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro e gli uomini del Suem.