Dramma della strada: postino muore in scooter contro un albero

Notizia in aggiornamento

La strada provinciale 91 mantiene la sua nefasta nomea e miete una nuova vittima. L'incidente si è verificato poco prima delle 13 in località Valli Mocenighe tra i comuni di Piacenza d'Adige e Ponso.

L'incidente

La vittima è un uomo di 37 anni morto pochi istanti dopo l'arrivo dei soccorritori. Si tratta di un dipendente di Poste Italiane che stava effettuando la consegna della corrispondenza viaggiando in sella a uno scooter. Percorreva la provinciale in aperta campagna quando, poco lontano dalla piccola frazione, ha sbandato finendo contro uno dei platani che costeggiano la carreggiata. Un impatto devastante, che non avrebbe coinvolto altri mezzi né persone. Sul posto è intervenuto il Suem con un'ambulanza ma è stato richiesto anche l'arrivo dell'elisoccorso alzatosi in volo da Padova. Nonostante gli sforzi dei paramedici per il ferito non c'è stato nulla da fare e ne è stata decretata la morte.