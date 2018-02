Scontro frontale nel Vicentino, muore un 59enne incastrato nelle lamiere

Fatale incidente stradale sabato sera attorno alle 20 nel Vicentino.

L'Incidente

A perdere la vita Alberto Lucchin, 59enne residente a Montagnana. L'uomo, alla guida della sua automobile, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'altra vettura. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo: i vigili del fuoco intervenuti sul posto, e gli uomini del Suem, una volta estratto il corpo dalle lamiere non hanno potuto far altro che constatarne la morte.