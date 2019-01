Tremendo schianto auto-camion: morto un 56enne padovano

La settimana si apre purtroppo col decesso di un 56enne padovano sulle strade della Marca: come riporta TrevisoToday, a scontrarsi lungo la Noalese a Zero Branco, poco dopo le 16.50, un camion e un'auto che nell'impatto è finita in un fossato, semidistrutta. L'urto tra i due mezzi, violentissimo e avvenuto all'altezza del civico 91, non ha lasciato scampo all'automobilista.

I fatti

L'uomo, G.M., 56enne padovano, è stato estratto dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco di Treviso e dagli infermieri del Suem 118. Il decesso è sopraggiunto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Il traffico ha subito ripercussioni molto pesanti con lunghe code lungo entrambe le direzioni di marcia; giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Zero Branco. Solo lievi lesioni per l'uomo alla guida del camion, un 56enne di Scorzè, G.C..