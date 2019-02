Terribile frontale all'alba tra un'auto e un mezzo pesante: morto un 32enne, traffico ancora in tilt

Alba di sangue sulle strade padovane: una persona è morta in seguito a un terribile scontro frontale tra un mezzo pesante e un'automobile, andata completamente distrutta.

I fatti

È successo poco prima delle ore 6 circa di sabato 2 febbraio sulla strada provinciale Valsugana nel territorio comunale di Limena, all'altezza di via Monte Grappa: la vittima è Fabrizio Galuppi, 32enne del posto. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri di Limena e Cadoneghe: i rilievi sono ancora in corso. Si segnalano lunghe code anche a distanza di ore dall'incidente per la difficile operazione di rimozione dell'autoarticolato.

(Notizia in aggiornamento)