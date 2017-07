Perde il controllo della sua moto e si schianta: cordoglio degli amici sui social network

Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada andando a schiatarsi.



CORDOGLIO. Un incidente che non gli ha lasciato scampo: è morto così a 46 anni Stefano Violato, di Conselve. L'uomo, per cause ancora da accertare, e ora al vaglio dei carabinieri, non è riuscito a governare la sua Ducati mentre si trovava lungo la strada provinciale 3 a Casalserugo: la fuoriuscita dalla carreggiata gli è risultata fatale. L'episodio è avvenuto attorno alla mezzanotte di sabato. Cordoglio degli amici su Facebook: Stefano ha frequentato l'Iron Dojo, palestra di arti marziali, e il maestro Lorenzo Bezzon, insieme agli atleti, ha voluto esprimere il suo personale cordoglio. Uno di loro in un post ha chiesto "una preghiera in suffragio al nostro caro amico Stefano".