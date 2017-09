Campodarsego, motociclista 27enne si schianta contro un'auto: prognosi riservata

Sabato attorno alle 15 si è verificato un incidente stradale a Campodarsego, sulla SR 307, nel tratto compreso fra via Madonetta e il semaforo sull'incrocio di via Olmo. Una moto Suzuki, condotta da P.L., 27enne di Campodarsego, proveniente da Camposampiero in direzione Padova, è scivolata sull'asfalto. Il giovane motociclista è grave, in prognosi riservata.

LA DINAMICA.

Secondo i primi rilievi, la moto probabilmente è andata a scontrarsi contro una Fiat Punto che proveniva da Campodarsego. L'auto era condotta da B.A., 84enne residente a San Giorgio delle Pertiche. La dinamica non è chiara ed è al vaglio della polizia locale. Gli agenti stanno raccogliendo le informazioni necessarie alla delicata ricostruzione del sinistro, in quanto i veicoli, dopo l'impatto, si sono allontanati di circa 200 metri. Il conducente dell'auto è rimasto illeso, mentre il motociclista è stato trasportato al Pronto soccorso di Camposampiero. La strada è stata temporaneamente chiusa al transito per rilevare il sinistro.