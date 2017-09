Schianto a Mirano, motociclista 17enne di Trebaseleghe è in prognosi riservata

Il botto è stato fragoroso, nel mezzo di uno dei crocevia più frequentati di Mirano, in provincia di Venezia. Preoccupazione verso le 14.30 di venerdì per un incidente che ha coinvolto un 17enne residente a Trebaseleghe, nel Padovano, che era in sella a un motociclo Swm. Si trova ora ricoverato nel vicino ospedale Civile in prognosi riservata: nel pomeriggio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per lenire i traumi riportati nella caduta.

DINAMICA AL VAGLIO

Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente: sul posto, all'intersezione tra via Villafranca e via Parauro, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell'Unione del Miranese, che si sono occupati di effettuare i rilievi. Il giovane proveniva da via Villafranca, mentre alla sua destra, lasciandosi alle spalle l'ospedale, occupava l'incrocio una Fiat Punto del Comune. Al volante un 55enne dipendente comunale e sui sedili posteriori due colleghe. Una di queste è dovuta ricorrere alle cure sanitarie per una ferita alla tempia, nulla di grave per fortuna.

VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO

A rigor di logica, essendo il crocevia regolato da semaforo, il conducente di uno dei due veicoli potrebbe non aver rispettato il verde. Per far luce sulla dinamica esatta dell'accaduto il magistrato di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi. Ora l'attenzione si sposta sull'ospedale, per capire se il quadro clinico del 17enne migliorerà nelle prossime ore o meno.