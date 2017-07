Si schianta contro un palo della luce nel cuore della notte: ferita una 28enne

Erano da poco passate le 3 di sabato quando una 28enne, alla guida di una Suzuki Swift, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un palo della luce in via Cappello, a Noventa Padovana.

STRADA BLOCCATA. Lo schianto ha provocato la caduta del palo sulla carreggiata e pertanto è stato inibito il passaggio nel tratto stradale interessato. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Enel per ripristinare il servizio e riaprire il transito dei veicolo nella zona dove è avvenuto l'incidente. I sanitari del Suem 118 hanno soccorso la giovane mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso. La strada è rimasta bloccata per diverse ore.