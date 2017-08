Incidente mortale tra due auto nel Vicentino: feriti gravemente anche due padovani

E' di una vittima e di due feriti in gravi condizioni il bilancio dell'incidente avvenuto circa alle 20 di sabato sera, a Noventa Vicentina.

LA VITTIMA E I FERITI. A perdere la vita è stata l'illustratrice Rosanna Murello, 39 anni, residente a Codroipo, in provincia di Udine, che viveva a San Vito al Tagliamento, Pordenone. Ferita una copppia di coniugi padovani di San Margherita d'Adige, M.Z., 52 anni, e R.B., 51.

L'INCIDENTE. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Noventa e di Longare, la vittima ha perso il controllo della sua Toyota Yaris affrontando una semicurva in via Caselle e si è scontrata contro la Bmw 320 della coppia. L'urto è stato violentissimo, con la Yaris che si è cappottata in mezzo alla carreggiata: per la 39enne non c'è stato nulla da fare