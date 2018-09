Maltempo, strade bagnate e alcol nel sangue: raffica di incidenti, due 23enni investiti

Raffica di incidenti nel weekend nel Padovano.

Ubriaco

In via Romana ad Abano Terme i carabinieri sono intervenuti verso l'1.15 di domenica. Il conducente di una Volvo ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sul lato della strada con alcuni veicoli parcheggiati: una Nissan, una Chevrolet e una Kia. Poi, si è ribaltato sul fianco sinistro terminando la sua corsa. Il conducente è sceso autonomamente e non ha subito lesioni particolari. Alcoltest positivo: nel sangue l'uomo aveva un tasso di alcol dello 0,9. Deferito e patente ritirata.

Investiti due ragazzi

A Monselice, invece, altezza dell'Old wild west, sono stati investiti sulle strisce pedonali due ragazzi di 23 anni: la ragazza, contusa, è stata dimessa subuto, il ragazzo con un trauma cranico, è stato trasportato a Schiavonia dove è stato trattenuto in osservazione per il trauma cranico subito. L'automobile che li ha investiti è una Mercedes: alla guida un padovano di 51 anni, non ubriaco. Le dinamiche sono al vaglio dei militari, il conducente è stato comunque sanzionato amministartivamente.

Estratto vivo

Infine, altro incidente, a Praglia, in via Rialto dove una macchina condotta da un padovano di 61 anni si è rovesciata. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Albignasego: l'automobilista è stato estratto dall'abitacolo grazie all'aiuto dei pompieri. Ferito, è stato trasportato dal Suem in ospedale, dove non risulta in pericolo di vita.