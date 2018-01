Incidenti e tamponamenti, chiusa la Bologna-Padova: traffico bloccato e lunghe code

Due gravi incidenti hanno paralizzato la circolazione sulla Bologna- Padova che è stata chiusa. Il primo è accaduto tra Ferrara e Rovigo sul ponte del Po: un automobile e un camion si sono urtati, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Un tamponamento all’altezza di Monselice poi ha causato code in aumento che hanno costretto a bloccare gli accessi all’autostrada.

TRAFFICO PARALIZZATO

La situazione è delicata anche per colpa della nebbia che permette una visibilità davvero limitata. Sono state chiuse le entrate Padova Zona Industriale, Terme Euganee, Monselice, Boara, Rovigo, Villamarzana e Occhiobello. Sulla diramazione per Padova Sud chiusa l’entrata di Padova verso la A13. Per chi è diretto a Bologna si consiglia di utilizzare la SS16 o di posticipare la partenza.