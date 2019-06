Carambola in corso Australia, cinque veicoli coinvolti, diversi contusi: traffico in tilt

Mattinata di passione per gli automobilisti padovani per un incidente che è avvenuto in Corso Australia verso le 8.30 e che ha coinvolto diversi veicoli. Sette persone sono rimaste contuse, nessuna in maniera grave.

Code ovunque

L'incidente sarebbe avvenuto in carreggiata sud dove si sono scontrate alcune autovetture che hanno innescato la carabola. Le conseguenze perggiori sono per il traffico con la viabilità paralizzata in diverse zone, da Albignasego a Selvazzano, con tempi di percorrenza lunghissimi.

