Schianto auto-bici all'ingresso dell'ospedale: anziano finsice a terra, traffico paralizzato

Intorno alle 12 di mercoledì il conducente di una Fiat Punto ed un anziano ciclista, per cause in corso di accertamento, hanno colliso all'altezza dell'ingresso del policlinico ospedaliero di Padova, in via Giustiniani.

SOCCORSI.

L'anziano è stato subito soccorso e portato all'interno del nosocomio per le cure del caso. Sul posto per i rilievi la polizia locale. L'incidente ha provocato disagi sulla viabilità dato l'intenso traffico in transito nella zona Ospedale.