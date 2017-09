Sangue sulle strade padovane: frontale tra auto in strada Battaglia, due morti

Tre vetture sono state coinvolte in un incidente avvenuto sabato notte, in strada Battaglia, a Padova. Il bilancio è tragico: a perdere la vita sono due giovani della provincia di Padova, tre i feriti lievi.

L'INCIDENTE.

Per cause in corso di aggiornamento, il conducente di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una Lancia Y al cui interno c'erano 4 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e gli agenti della stradale di Piove di Sacco.