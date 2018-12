Perde il controllo dell'automobile e si schianta sul fossato: ferito l'automobilista

Potrebbe essere stata la sede stradale ghiacciata a provocare un grave incidente nella notte tra lunedì e martedì in via Corsica a Padova.

L'intervento

I vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazioni di alcuni automobilisti per liberare dalle lamiere l'autista dell'utilitaria, una Fiat Punto grigia, che era finita fuori strada. L'uomo è rimasto incastrato nell'abitacolo e i pompieri hanno dovuto lavorare per circa un'ora per riuscire a liberarlo. Il 118 l'ha poi trasferito in ospedale in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.