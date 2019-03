Va fuori strada con la sua automobile e si schianta contro un muretto: muore sul colpo

Incidente mortale domenica mattina sulle strade padovane.

L'incidente

Lo schianto attorno alle 5 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Giglio, all'incrocio Guardi a Padova, per un’auto finita contro un muretto. I pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza il mezzo. Purtroppo il personale medico del Suem 118 ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, di nazionalità straniera, che si trovava alla guida della Fiat Punto. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente.