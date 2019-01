Incidenti stradali Montà / Via Due Palazzi

Volante della polizia tamponata da Fiat Punto: violento scontro al Sacro Cuore

Verso le 8.45 una pattuglia stava transitando per via Due Palazzi quando ha avuto un incidente con un'utilitaria guidata da un'anziana. Gli agenti in ospedale per accertamenti