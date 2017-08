Schianto tra due auto in via Franzela: conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì a Padova, in via Franzelle.

SCONTRO. Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate ed una si è rovesciata su un fianco. La squadra della centrale ha estratto una persona rimasta incastrata nella vettura. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e portato in ospedale.