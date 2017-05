Paura in via Gattamelata, auto carambola e finisce su un fianco: ferite due donne

L'incidente martedì pomeriggio, intorno alle 16, in via Gattamelata, a Padova.

FERITI. La conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo la donna al volante e un'altra passeggera. Le due donne sono state prese in cura dal personale del suem 118 e portate in ospedale. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.