Scontro fra auto e moto in via Paolo Sarpi: ferito gravemente un diciottenne

Incidente nella notte tra lunedì e martedì in via Fra Paolo Sarpi, dove un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora al vaglio della polizia locale.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, un 18enne in sella a un'Aprilia sarebbe andato addosso a un’utilitaria. Ad avere la peggio il giovane motociclista, che è stato portato all’ospedale di Padova in codice rosso.