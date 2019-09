Auto travolge diciottenne sulle strisce pedonali: ferite al volto e alla testa per il giovane

Grave incidente nella serata di sabato a Este. Verso le 21 in via Papa Giovanni XXIII un marocchino di 44 anni che era alla guida del proprio Fiat Ulisse ha investito un diciottenne che stava attraversando le strisce pedonali.

Tagli sul viso

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione e del Norm, l'incidente è avvenuto accidentalmente mentre il giovane stava attraversando. A causa dell'impatto il ragazzo classe 2001 che abita a Este è stato trasportato all'ospedale di Schiavonia per i gravi traumi riportati al volto. Fortunatamente per lui solo diverse escorsiazioni ma non è mai stato in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per capire lo stato psicofisico del guidatore e il tasso alcolemico nel sangue.